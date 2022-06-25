В США признали голод «непреходящей реальностью»

«В прошлом году каждый шестой американец полагался на помощь продовольственных банков, чтобы выжить — 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами до пандемии. Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет. Цены на продукты подскочили на 12% за последний год — это самый резкий рост с 1979 года», — сообщила журналист.