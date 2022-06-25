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1 час назад

В США признали голод «непреходящей реальностью»

Елена Прошина

Растущая волна голода в Соединенных штатах – это не временная проблема, а непреходящая реальность, пишет в статье для Bloomberg обозреватель Аманда Литтл.

В США признали голод «непреходящей реальностью»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По её словам, по мере ухудшения экономической ситуации все большему числу людей становится труднее обеспечивать свои семьи едой.

«В прошлом году каждый шестой американец полагался на помощь продовольственных банков, чтобы выжить — 53 миллиона человек по сравнению с 40 миллионами до пандемии. Теперь, когда пандемия идет на убыль, число голодающих американцев снова растет. Цены на продукты подскочили на 12% за последний год — это самый резкий рост с 1979 года», — сообщила журналист.

Она отмечает, что финансовая нестабильность, сбои в цепочках поставок и сокращение импорта зерна сохранятся в обозримом будущем. Тем не менее, в США многие консервативные законодатели по-прежнему считают голод проблемой сугубо индивидуальной, которую правительство не обязано исправлять.

«Поиск немедленных и долгосрочных решений должен стать моральным императивом, который не ограничивается партийными рамками», — пишет автор.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении России, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться.

В мире,Дмитрий Песков,ЕС,
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