Россию предупредили о войне с Британией в случае казни наемников

Лондон объявит «войну» России в случае казни британских наемников после приговора Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР). Такое мнение выразил автор материала, опубликованного в газете Express.

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По словам журналиста, один из приговоренных к казни наемников Эйден Аслин звонил своей матери, уверяя, что власти Великобритании не ведут переговоров с ДНР, поэтому скоро его расстреляют.

Из статьи Express также следует, что премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти «ва-банк», если казнь состоится, и «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата».

«Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки — больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», — пишет издание.