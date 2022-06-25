Главный штаб вооруженных сил Франции опровергает информацию о захвате Россией французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине . Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы французского Главного штаба.

"Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем", - сказал собеседник агентства. "Мы обсудили это с нашим украинским партнером", - добавил он.

Ранее российский концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех" попросил передать слова благодарности президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставленные Украине французские САУ Caesar, отметив, что эта техника пригодится "в хозяйстве". Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно. Как писал последний, поставленные Францией орудия были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.