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46 минут назад

В Главном штабе ВС Франции назвали ложной информацию о захвате РФ САУ Caesar на Украине

ТАСС

Главный штаб вооруженных сил Франции опровергает информацию о захвате Россией французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы французского Главного штаба.

"Эта информация является ложной. Мы ее категорически отвергаем", - сказал собеседник агентства. "Мы обсудили это с нашим украинским партнером", - добавил он.

Ранее российский концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех" попросил передать слова благодарности президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставленные Украине французские САУ Caesar, отметив, что эта техника пригодится "в хозяйстве". Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно. Как писал последний, поставленные Францией орудия были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.

На Украину прибыли ракетные комплексы HIMARS

16 июня президент Франции анонсировал поставку Киеву еще шести самоходок Caesar. Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18. Как сообщал телеканал BFM, это составит четверть собственных резервов Франции: в начале военной спецоперации РФ на Украине Франция располагала 76 САУ такого типа.

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