"Почувствуют в повседневной жизни": Блинкен обратился к россиянам

Запад стремится ужесточить санкции в отношении РФ, чтобы добиться более скорого прекращения ею специальной военной операции на Украине. С таким заявлением выступил в пятницу на пресс-конференции в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен, где он принимал участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Группы семи.
Он отметил, что страны Запада "увеличивают издержки для России для более быстрого прекращения" спецоперации "путем беспрецедентных санкций и экспортных ограничений".
"Согласно прогнозам Конгресса, ВВП России сократится в этом году на 10-15%. Москва пока предотвращает экономический коллапс, принимая чрезвычайные меры для поддержки своей валюты. Но эти методы нежизнеспособны, поскольку начинает в полной мере сказываться эффект от западных санкций и торговых ограничений", - утверждал Блинкен.
По версии госсекретаря, в РФ "доступ к кредитам прекратится, производство сократится, полки останутся пустыми, безработица вырастет".
"Без доступа к международным финансам, технологиям и торговле серьезно сократится долгосрочный экономический потенциал России, ее возможности проецировать военную силу и обеспечивать высокий уровень жизни населения, - утверждал госсекретарь США. - Даже если Россия получит выгоду от высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе, она не сможет делать это в долгосрочной перспективе, поскольку Европа сократит импорт нефти, а Россия не сможет заменять оборудование для нефтедобычи из-за экспортных ограничений".
"Думаю, вы увидите, что россияне не смогут покупать то, что они покупали в последние 20 или 30 лет", - полагает Блинкен.
По его версии, россияне со временем "почувствуют в своей повседневной жизни" влияние западных санкций.