"Почувствуют в повседневной жизни": Блинкен обратился к россиянам

"Без доступа к международным финансам, технологиям и торговле серьезно сократится долгосрочный экономический потенциал России, ее возможности проецировать военную силу и обеспечивать высокий уровень жизни населения, - утверждал госсекретарь США. - Даже если Россия получит выгоду от высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе, она не сможет делать это в долгосрочной перспективе, поскольку Европа сократит импорт нефти, а Россия не сможет заменять оборудование для нефтедобычи из-за экспортных ограничений".