В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
48 минут назад

Блинкен ждет, что россияне "почувствуют в своей повседневной жизни" влияние санкций

ТАСС

Запад стремится ужесточить санкции в отношении РФ, чтобы добиться более скорого прекращения ею специальной военной операции на Украине. С таким заявлением выступил в пятницу на пресс-конференции в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен, где он принимал участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Группы семи.

"Почувствуют в повседневной жизни": Блинкен обратился к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что страны Запада "увеличивают издержки для России для более быстрого прекращения" спецоперации "путем беспрецедентных санкций и экспортных ограничений".

"Согласно прогнозам Конгресса, ВВП России сократится в этом году на 10-15%. Москва пока предотвращает экономический коллапс, принимая чрезвычайные меры для поддержки своей валюты. Но эти методы нежизнеспособны, поскольку начинает в полной мере сказываться эффект от западных санкций и торговых ограничений", - утверждал Блинкен.

По версии госсекретаря, в РФ "доступ к кредитам прекратится, производство сократится, полки останутся пустыми, безработица вырастет".

"Без доступа к международным финансам, технологиям и торговле серьезно сократится долгосрочный экономический потенциал России, ее возможности проецировать военную силу и обеспечивать высокий уровень жизни населения, - утверждал госсекретарь США. - Даже если Россия получит выгоду от высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе, она не сможет делать это в долгосрочной перспективе, поскольку Европа сократит импорт нефти, а Россия не сможет заменять оборудование для нефтедобычи из-за экспортных ограничений".

"Думаю, вы увидите, что россияне не смогут покупать то, что они покупали в последние 20 или 30 лет", - полагает Блинкен.

По его версии, россияне со временем "почувствуют в своей повседневной жизни" влияние западных санкций.

В мире,Энтони Блинкен,
70
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители