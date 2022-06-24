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1 час назад

FT: Запад не может изолировать Россию, несмотря на обострение кризиса на Украине

Газета.Ru

Обозреватель Financial Times Эдвард Люс полагает, что Западу не удается «ввести карантин» в России — даже несмотря на обострение украинского кризиса.

На Западе признали невозможность изоляции России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один из самых разочаровывающих аспектов американских дебатов по Украине — степень их самообмана относительно глобального единства {в вопросе противостояния с Москвой]», — пишет автор, отмечая, что «Запад — это не весь мир».

По мнению Люса, для большей части мира Украина — просто еще одна гуманитарная трагедия, однако тот факт, что Запад считает это «экзистенциальным», вызывает раздражение.

«Стремительное отделение Запада от России наталкивается на геополитические ограничения. Такие страны, как, например, Китай и Индия, помогают создавать альтернативные платежные системы и маршруты транспортировки российских товаров. Они также блокируют попытки Запада исключить Россию из многосторонней системы», — отмечает колумнист.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия «не должна быть унижена» — это позволит улучшить дипломатические отношения между Западом и Москвой, когда украинский кризис будет разрешен.

В мире,Эммануэль Макрон,
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