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35 минут назад

НАТО предсказал затяжной конфликт на Украине

Елена Прошина

В НАТО ожидают, что военный конфликт на Украине будет затяжным. Такое заявление сделал генсек альянса Мирча Джоанэ. Его слова приводит ТАСС.

НАТО предсказал затяжной конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, мы предвидим продолжительный конфликт, все больше войну на истощение, в которой потери с обеих сторон будут значительными, войну с преобладанием артиллерии и с небольшими перемещениями войск, наступление-отступление, но с обеих сторон нет достаточных сил, чтобы одна из них одержала решительную победу на поле боя», — сказал Джоанэ.

Говоря о предстоящем 28-30 июня в Мадриде саммите НАТО, он заявил, что встреча станет «исторической с трансформационным значением». По словам Джоанэ, альянс займется укреплением своего присутствия на восточном фланге, объявив масштабы и вклад, который внесут различные союзники в это.

«Предвижу, что значительное внимание будет уделено региону Черного моря, потому что это регион жизненно важного стратегического значения для НАТО», — добавил он.

Также Джоанэ ожидает, что в саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, НАТО должен продолжит поддержку страны.

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