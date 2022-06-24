НАТО предсказал затяжной конфликт на Украине

В НАТО ожидают, что военный конфликт на Украине будет затяжным. Такое заявление сделал генсек альянса Мирча Джоанэ. Его слова приводит ТАСС.
«К сожалению, мы предвидим продолжительный конфликт, все больше войну на истощение, в которой потери с обеих сторон будут значительными, войну с преобладанием артиллерии и с небольшими перемещениями войск, наступление-отступление, но с обеих сторон нет достаточных сил, чтобы одна из них одержала решительную победу на поле боя», — сказал Джоанэ.
Говоря о предстоящем 28-30 июня в Мадриде саммите НАТО, он заявил, что встреча станет «исторической с трансформационным значением». По словам Джоанэ, альянс займется укреплением своего присутствия на восточном фланге, объявив масштабы и вклад, который внесут различные союзники в это.
«Предвижу, что значительное внимание будет уделено региону Черного моря, потому что это регион жизненно важного стратегического значения для НАТО», — добавил он.
Также Джоанэ ожидает, что в саммите примет участие президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, НАТО должен продолжит поддержку страны.