НАТО предсказал затяжной конфликт на Украине

«К сожалению, мы предвидим продолжительный конфликт, все больше войну на истощение, в которой потери с обеих сторон будут значительными, войну с преобладанием артиллерии и с небольшими перемещениями войск, наступление-отступление, но с обеих сторон нет достаточных сил, чтобы одна из них одержала решительную победу на поле боя», — сказал Джоанэ.