Обозреватель Эдвард Люс заявил, что на Западе узнали «раздражающую» правду о России. Об этом он написал в своей статье для Financial Times (FT).

По его словам, американские власти занимаются самообманом, когда говорят о глобальном единстве стран в вопросе противостояния с Москвой. Однако Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение кризиса на Украине, пишет он.

Журналист добавил, что с конца февраля Соединенные Штаты и Евросоюз ввели против России многочисленные санкции и попытались подвергнуть остракизму, однако их план провалился, так как остальные государства отказались примкнуть к американской коалиции.

«Запад — это не весь мир <…> Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины. <…> Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии», — сказал Люс.