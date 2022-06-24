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34 минуты назад

На Западе узнали «раздражающую» правду о России

Lenta.ruиещё 2

Обозреватель Эдвард Люс заявил, что на Западе узнали «раздражающую» правду о России. Об этом он написал в своей статье для Financial Times (FT).

На Западе узнали «раздражающую» правду о России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, американские власти занимаются самообманом, когда говорят о глобальном единстве стран в вопросе противостояния с Москвой. Однако Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение кризиса на Украине, пишет он.

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Журналист добавил, что с конца февраля Соединенные Штаты и Евросоюз ввели против России многочисленные санкции и попытались подвергнуть остракизму, однако их план провалился, так как остальные государства отказались примкнуть к американской коалиции.

«Запад — это не весь мир <…> Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины. <…> Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии», — сказал Люс.

По его словам, тот факт, что США и Евросоюз считают украинский кризис экзистенциальным вызовом, не нравится другим странам, а стремление Запада разорвать связи с Россией наталкивается на геополитические препятствия.

В мире,Владимир Путин,БРИКС,ЕС,
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