«Вредно для Европы»: Венгрию возмутило решение ЕС

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1 час назад

МИД Венгрии обвинил ЕС в двойных стандартах

Елена Прошина

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за непредставления Грузии статуса страны-кандидата в члены объединения наряду с Украиной и Молдавией. Его слова приводит РИА «Новости».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам визита в Тбилиси Сийярто заявил, что Венгрия «прекрасно знает, что такое брюссельские двойные стандарты», который теперь «к сожалению, на себе испытали грузинские друзья».

«Наряду с Украиной и Молдавией Грузия тоже должна была вчера получить статус кандидата в члены Евросоюза, но то, что произошло в итоге, необъяснимо, непонятно и даже вредно для Европы», — добавил он.

По мнению Сийярто, если бы у ЕС «было хоть немного стратегического видения, то Тбилиси дали бы шанс». Он назвал произошедшее упущенной возможностью и неуважением к грузинской нации со стороны Евросоюза.

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Напомним, что 23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в объединение для Украины и Молдавии. Также в Евросоюзе выразили готовность предоставить его Грузии, но только после выполнениями Тбилиси ряда условий.

В мире,Петер Сийярто,ЕС,
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