«Вредно для Европы»: Венгрию возмутило решение ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за непредставления Грузии статуса страны-кандидата в члены объединения наряду с Украиной и Молдавией. Его слова приводит РИА «Новости».
По итогам визита в Тбилиси Сийярто заявил, что Венгрия «прекрасно знает, что такое брюссельские двойные стандарты», который теперь «к сожалению, на себе испытали грузинские друзья».
«Наряду с Украиной и Молдавией Грузия тоже должна была вчера получить статус кандидата в члены Евросоюза, но то, что произошло в итоге, необъяснимо, непонятно и даже вредно для Европы», — добавил он.
По мнению Сийярто, если бы у ЕС «было хоть немного стратегического видения, то Тбилиси дали бы шанс». Он назвал произошедшее упущенной возможностью и неуважением к грузинской нации со стороны Евросоюза.
Напомним, что 23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в объединение для Украины и Молдавии. Также в Евросоюзе выразили готовность предоставить его Грузии, но только после выполнениями Тбилиси ряда условий.