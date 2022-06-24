Макрон назвал право на аборт фундаментальным для всех женщин

Право на совершение аборта является фундаментальным правом всех женщин, оно должно быть защищено, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя решение Верховного суда США об отмене федеральных гарантий на аборт.
«Аборт является фундаментальным правом всех женщин, и это право нужно защитить. Я выражаю солидарность с женщинами, чьи свободы сегодня оспариваются Верховным судом США», – передает ТАСС со ссылкой на пост в Twitter президента.
Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала решение американского суда «серьезным ударом по основным правам».
Напомним, 24 июня Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта, если плод не достиг возраста жизнеспособности.