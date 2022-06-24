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1 час назад

Пока вы не уснули: цели поставок оружия Запада на Украину и отказ банков от долларов и евро

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

На Украине назвали цели поставок западного оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал поставки западного вооружения гарантией запуска мирных переговоров. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Только наша военная победа убедит Россию вступить в серьезные мирные переговоры, оружие гарантирует дипломатический путь», — сказал Кулеба.

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Ряд банков отказался от накопительных счетов в валюте

Некоторые крупные российские банки на время остановили открытие накопительных счетов и вкладов в долларах и евро. Об этом сообщают «Известия». Речь идет о таких кредитных организациях, как Совкомбанк, ПСБ, Росбанк и «Открытие».

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Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО решили создать новую коалицию, «по большому счету», предназначенную для войны с Россией. По мнению Лаврова, ЕС не хочет выполнять договоренности с Россией о создании общих пространств.

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В Кремле отреагировали на возможную национализацию ФРГ «Севпотока-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не заниматься «гипотетическими рассуждениями» по поводу возможной национализации Германией части «Северного потока – 2». Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что возглавляемое бывшим сопредседателем партии «зеленых» Робертом Хабеком министерство экономики ФРГ прорабатывает вопрос изъятия части трубопроводной системы газопровода «Северный поток - 2», которая находится во внутренних водах Германии, и использования ее для приема СПГ.

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Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Россией голода в качестве оружия, напомнив о погибших жителях блокады Ленинграда. Ранее Бербок заявила, что Россия осознанно использует голод в качестве боевого оружия, «берет весь мир в заложники». Она отметила, что Москва пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других и блокирует порты в Черном море.

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Зарплаты вырастут: кто начнет получать больше с 1 июля

Россиян, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), в июле ожидает повышение оплаты труда. Об этом заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев агентству «Прайм». Сейчас размер МРОТ составляет 15 279 рублей.

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Злостных нарушителей ПДД выставляют на доску позора

Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» начнет свою работу с 1 июля. Об этом говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации приказе МВД России.

«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД"», - отмечается в документе.

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Москвичей предупредили об опасной жаре на выходных

Жаркая погода до +33 градусов прогнозируется в Москве с 25 по 27 июня. Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об экстренном штормовом предупреждении.

«Температура будет достигать 32 градусов, а в понедельник -—даже 33 градусов. Предупреждение также выпущено в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, где температура будет на семь градусов превышать норму до 29 июня», — сообщил он.

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Щербакову убрали из списка олимпийских чемпионов Пекина

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал поздравления с Международным олимпийским днем, проиллюстрировав его фотографиями фигуристов-чемпионов ОИ -2022 в Пекине, среди которых не оказалось россиянки Анны Щербаковой. Об этом пишет «МКSport».

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Жириновского заметили онлайн в соцсети

На странице основателя ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети «ВКонтакте» появился статус «онлайн». Внимание на это обратила «Лента.ру». На странице Жириновского указано, что аккаунт был в сети в 14:07 в четверг, 23 июня.

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В мире,Дмитрий Кулеба,Дмитрий Дударев,Анна Щербакова,Роман Вильфанд,Владимир Жириновский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Дмитрий Медведев,МВД России,МИД России,Росбанк,Совкомбанк,НАТО,ЛДПР,ЕС,
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