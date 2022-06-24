Пока вы не уснули: цели поставок оружия Запада на Украину и отказ банков от долларов и евро

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На Украине назвали цели поставок западного оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал поставки западного вооружения гарантией запуска мирных переговоров. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Только наша военная победа убедит Россию вступить в серьезные мирные переговоры, оружие гарантирует дипломатический путь», — сказал Кулеба.

Ряд банков отказался от накопительных счетов в валюте

Некоторые крупные российские банки на время остановили открытие накопительных счетов и вкладов в долларах и евро. Об этом сообщают «Известия». Речь идет о таких кредитных организациях, как Совкомбанк, ПСБ, Росбанк и «Открытие».

Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО решили создать новую коалицию, «по большому счету», предназначенную для войны с Россией. По мнению Лаврова, ЕС не хочет выполнять договоренности с Россией о создании общих пространств.

В Кремле отреагировали на возможную национализацию ФРГ «Севпотока-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не заниматься «гипотетическими рассуждениями» по поводу возможной национализации Германией части «Северного потока – 2». Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что возглавляемое бывшим сопредседателем партии «зеленых» Робертом Хабеком министерство экономики ФРГ прорабатывает вопрос изъятия части трубопроводной системы газопровода «Северный поток - 2», которая находится во внутренних водах Германии, и использования ее для приема СПГ.

Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об использовании Россией голода в качестве оружия, напомнив о погибших жителях блокады Ленинграда. Ранее Бербок заявила, что Россия осознанно использует голод в качестве боевого оружия, «берет весь мир в заложники». Она отметила, что Москва пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других и блокирует порты в Черном море.

Зарплаты вырастут: кто начнет получать больше с 1 июля

Россиян, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), в июле ожидает повышение оплаты труда. Об этом заявил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев агентству «Прайм». Сейчас размер МРОТ составляет 15 279 рублей.

Злостных нарушителей ПДД выставляют на доску позора

Онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД» начнет свою работу с 1 июля. Об этом говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации приказе МВД России.

«Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД"», - отмечается в документе.

Москвичей предупредили об опасной жаре на выходных

Жаркая погода до +33 градусов прогнозируется в Москве с 25 по 27 июня. Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об экстренном штормовом предупреждении.

«Температура будет достигать 32 градусов, а в понедельник -—даже 33 градусов. Предупреждение также выпущено в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, где температура будет на семь градусов превышать норму до 29 июня», — сообщил он.

Щербакову убрали из списка олимпийских чемпионов Пекина

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал поздравления с Международным олимпийским днем, проиллюстрировав его фотографиями фигуристов-чемпионов ОИ -2022 в Пекине, среди которых не оказалось россиянки Анны Щербаковой. Об этом пишет «МКSport».

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