Госсекретарь США дал обещание Киеву

Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен . Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы оказываем поддержку Украине, чтобы они могли защищать себя. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется», — сказал Блинкен.

Еще в середине апреля Россия отправляла всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику и оборудование для Украине, будут уничтожаться на законных основаниях. Также в ведомстве обращали внимание на то, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.