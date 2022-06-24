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11 минут назад

Блинкен: США продолжат оказывать военную помощь Украине столько, сколько потребуется

Елена Прошина

Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА «Новости».

Госсекретарь США дал обещание Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы оказываем поддержку Украине, чтобы они могли защищать себя. Мы продолжим делать это столько, сколько потребуется», — сказал Блинкен.

Еще в середине апреля Россия отправляла всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику и оборудование для Украине, будут уничтожаться на законных основаниях. Также в ведомстве обращали внимание на то, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

В мире,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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