Уже шесть штатов США запретили аборты

Запрет на аборты вступил в силу уже в шести штатах США после недавнего решения Верховного суда, отменяющего федеральные гарантии в этой сфере. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает газета The New York Times.

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По данным газеты, аборты уже запретили в Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте. Более того, во всех перечисленных штатах, кроме Оклахомы, действует наиболее консервативное законодательство

В этих штатах запрещены аборты, даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Исключение составляет Оклахома, позволяющая аборты в таких случаях. Однако и там уточняется, что беременность считается наступившей уже с момента зачатия.

Кроме того, в ближайшие 30 дней аборты будут запрещены в Техасе. В этом штате они также будут запрещены даже при изнасиловании или инцесте, передает ТАСС.

Верховный суд Соединенных Штатов отменил принятое в 1973 году постановление о всеобщем праве на аборт. Решение судебной инстанции запрещает прекращение беременности вне медицинских показателей на федеральном уровне.

Член Российской ассоциации репродукции, юрист Константин Свитнев рассказал «Вечерней Москве», что инициированное назначенцами бывшего президента США Дональда Трампа и принятое Верховным судом страны решение об отмене всеобщего права на аборт является верным и позволит Трампу войти в историю.