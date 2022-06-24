В Токио легализовали однополые партнерства

В Токио вступила в силу норма семейного права, легализующая однополые партнерства. Об этом сообщает Washington Post.
Таким образом, Токио становится 9-й из 47 префектур Японии, где легализована эта форма однополого союза. Изменения вступят в силу в ноябре. Однополые пары, которые вступят в гражданское партнерство получат такие права, как совместное проживание в муниципальном жилье, посещение партнера в больнице, а также указывать своих детей в своей регистрации.
«Я думаю, что Олимпийские игры в Токио продвинули ценности разнообразия и инклюзивности как юридически, так и ценностно», — сообщила губернатор Токио Юрико Койке.
Издание отмечает, что согласно данным опросов, 65% японцев на данный момент одобряют однополые браки.
Ранее в Таиланде в первом чтении был принят законопроект, легализующий однополые браки.