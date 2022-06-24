В Токио легализовали однополые партнерства

Таким образом, Токио становится 9-й из 47 префектур Японии, где легализована эта форма однополого союза. Изменения вступят в силу в ноябре. Однополые пары, которые вступят в гражданское партнерство получат такие права, как совместное проживание в муниципальном жилье, посещение партнера в больнице, а также указывать своих детей в своей регистрации.