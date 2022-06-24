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37 минут назад

В Токио легализовали однополые партнерства

Газета.Ru

В Токио вступила в силу норма семейного права, легализующая однополые партнерства. Об этом сообщает Washington Post.

В Токио легализовали однополые партнерства
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look PressMarcus Brandt/dpa/Global Look Press

Таким образом, Токио становится 9-й из 47 префектур Японии, где легализована эта форма однополого союза. Изменения вступят в силу в ноябре. Однополые пары, которые вступят в гражданское партнерство получат такие права, как совместное проживание в муниципальном жилье, посещение партнера в больнице, а также указывать своих детей в своей регистрации.

«Я думаю, что Олимпийские игры в Токио продвинули ценности разнообразия и инклюзивности как юридически, так и ценностно», — сообщила губернатор Токио Юрико Койке.

Издание отмечает, что согласно данным опросов, 65% японцев на данный момент одобряют однополые браки.

Ранее в Таиланде в первом чтении был принят законопроект, легализующий однополые браки.

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