Король Иордании призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

Король Иордании Абдалла II выступил в поддержку идеи создания аналога НАТО на Ближнем Востоке, но призвал четко определить роль такого военного союза.
По словам иорданского монарха, он будет одним из первых людей, которые поддержат «ближневосточную НАТО». Вместе с тем он указал, что роль такого военного союза должна быть четко определена. Как заявил Абдалла II в интервью телеканалу CNBC в противном случае такой союз «будет смущать всех», передает РИА «Новости».
Аминистрация экс-президента США Дональда Трампа в годы его пребывания на этой должности предлагала создать Ближневосточный стратегический альянс (Мiddle East Strategic Alliance, MESA), также известного как «арабское НАТО». Как сообщалось, по замыслу Вашингтона, помимо Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, членами MESA должны стать Египет, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, и Иордания.