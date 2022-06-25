Король Иордании призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

По словам иорданского монарха, он будет одним из первых людей, которые поддержат «ближневосточную НАТО». Вместе с тем он указал, что роль такого военного союза должна быть четко определена. Как заявил Абдалла II в интервью телеканалу CNBC в противном случае такой союз «будет смущать всех», передает РИА «Новости».