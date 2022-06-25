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59 минут назад

Король Иордании призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Король Иордании Абдалла II выступил в поддержку идеи создания аналога НАТО на Ближнем Востоке, но призвал четко определить роль такого военного союза.

Король Иордании призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам иорданского монарха, он будет одним из первых людей, которые поддержат «ближневосточную НАТО». Вместе с тем он указал, что роль такого военного союза должна быть четко определена. Как заявил Абдалла II в интервью телеканалу CNBC в противном случае такой союз «будет смущать всех», передает РИА «Новости».

Аминистрация экс-президента США Дональда Трампа в годы его пребывания на этой должности предлагала создать Ближневосточный стратегический альянс (Мiddle East Strategic Alliance, MESA), также известного как «арабское НАТО». Как сообщалось, по замыслу Вашингтона, помимо Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, членами MESA должны стать Египет, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, и Иордания.

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