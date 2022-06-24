Макрон заявил о намерении Европы создать новую коалицию стран мира без России

«Мы проработаем темы для повестки, которые было бы интересно обсудить. Мы пригласим страны от Исландии до Украины. Приглашения направят членам Европейской экономической зоны, странам, стремящимся в ЕС, покинувшим союз, а также государствам Восточного партнерства. Граница европейского политического сообщества на Востоке пройдет по границам Украины и Молдавии, исключив Россию из будущего проекта», — передает РИА «Новости» слова Макрона.