Байден засветил шпаргалку с напоминанием сесть на СВОЙ стул

Американские СМИ распространили скрин с выступления Джо Байдена перед представителями американского бизнеса. Президент США случайно перевернул табличку не той стороной, засветив подсказки к элементарным действиям, которые написали его помощники.
Так, Байдену напомнили сделать следующее:
- Вы заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками;
- Вы садитесь на СВОЕ место;
- Вы задаёте Лиз Шулер, президенту AFL-CIO, вопрос;
- Вы благодарите участников;
- Вы удаляетесь.
Американские журналисты шутят на тему того, почему Байден показал это собравшимся. Потому что в инструкции не было написано «не переворачивать» или «никому не показывать».
«И это президент США? Представляете, если бы они нашли такую карточку у Трампа? Призывы к импичменту взорвались бы еще громче. Это как если бы страной управлял воспитатель детского сада. И это никого не волнует!» – пишут журналисты СМИ Америки.
Отметим, Джо Байден собрался баллотироваться на второй срок, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем. Президент постоянно здоровается с вымышленными людьми, падает на дорожках, забывает название своей страны, путает союзников и противников. Американский лидер и его поведение уже стали посмешищем для всего мира.