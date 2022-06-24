Байден засветил шпаргалку с напоминанием сесть на СВОЙ стул

Американские СМИ распространили скрин с выступления Джо Байдена перед представителями американского бизнеса. Президент США случайно перевернул табличку не той стороной, засветив подсказки к элементарным действиям, которые написали его помощники.

Так, Байдену напомнили сделать следующее:

- Вы заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками;

- Вы садитесь на СВОЕ место;

- Вы задаёте Лиз Шулер, президенту AFL-CIO, вопрос;

- Вы благодарите участников;

- Вы удаляетесь.

Американские журналисты шутят на тему того, почему Байден показал это собравшимся. Потому что в инструкции не было написано «не переворачивать» или «никому не показывать».

«И это президент США? Представляете, если бы они нашли такую карточку у Трампа? Призывы к импичменту взорвались бы еще громче. Это как если бы страной управлял воспитатель детского сада. И это никого не волнует!» – пишут журналисты СМИ Америки.