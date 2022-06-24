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1 час назад

Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение

Газета.Ru

Подразделения Луганской народной республики (ЛНР) вместе с российскими войсками взяли Лисичанск в оперативное окружение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Народная милиция ЛНР взяла Лисичанск в оперативное окружение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Были освобождены населенный пункт Горское и закончено освобождение населенного пункта Золотое. Сейчас там продолжается работа по определению и зачистке оставшихся боевиков, города полностью под контролем ЛНР, таким образом, сжимается кольцо вокруг Лисичанска, город фактически находится в состоянии оперативного окружения», — рассказал он.

По словам Филипоненко, ВСУ практически отрезаны от путей снабжения, подхода войск, техники и эвакуации раненых.

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Ранее Минобороны России сообщило о сдаче в плен более 40 военнослужащих ВСУ в Горском. По данным ведомства, все украинские бойцы признались в некачественной укомплектованности подразделений и плохом обеспечении группировки, которая попала в «Горский котел».

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