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31 минуту назад

Статья The Times от 2001 года о Путине начала сбываться

Слово и Дело

Старая статья британской газеты The Times опрезиденте России Владимире Путине оказалась пророческой. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

Статья The Times от 2001 года о Путине начала сбываться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор привел выдержку из материала 2001 года. Тогдабританское издание указало на значительный рост популярности главы государства.

«Это говорит о том, что перед нами президент, который
кардинально изменит Россию и войдет в историю наряду с другими величайшими правителями России», – сказано в статье, слова из которой начинают воплощаться в жизнь.

Британский журналист связал растущую популярность Путина сэмоциями соотечественников. По его словам, граждане России что-то чувствовали.

Напомним, что Владимир Путин ежегодно проводит прямую линию.Глава государства во время мероприятия отвечает на вопросы граждан о ситуации в стране и за ее пределами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, чтоВладимир Путин обязательно проведет прямую линию в 2022 году. По его словам, такой формат является востребованным. При этом у главы государства сейчас многот более значимых мероприятий.

В мире,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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