Старая статья британской газеты The Times опрезиденте России Владимире Путине оказалась пророческой. Об этом сообщило издание «Украина.ру».
Автор привел выдержку из материала 2001 года. Тогдабританское издание указало на значительный рост популярности главы государства.
«Это говорит о том, что перед нами президент, который
кардинально изменит Россию и войдет в историю наряду с другими величайшими правителями России», – сказано в статье, слова из которой начинают воплощаться в жизнь.
Британский журналист связал растущую популярность Путина сэмоциями соотечественников. По его словам, граждане России что-то чувствовали.
Напомним, что Владимир Путин ежегодно проводит прямую линию.Глава государства во время мероприятия отвечает на вопросы граждан о ситуации в стране и за ее пределами.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, чтоВладимир Путин обязательно проведет прямую линию в 2022 году. По его словам, такой формат является востребованным. При этом у главы государства сейчас многот более значимых мероприятий.