В Германии назначили уполномоченного по правам русских

На заседании фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге 21 июня был выбран уполномоченным по правам русских в ФРГ. Им стал депутат Евгений Шмидт.

"В современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности. Спасибо фракции АдГ за доверие. В рамках этой деятельности также анонсирую создание НКО против дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан Германии", - приводит слова Шмидта агентство Regnum.

Так, русскоязычные граждане в Германии смогут обращаться уполномоченному в случае дискриминации и нарушения их прав. Кроме того, сообщается, что будет улучшена и усилена поддержка русскоязычных граждан в этой стране, вплоть до оказания юридической помощи.