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10 минут назад

В Германии назначили уполномоченного по правам русских

Газета.Ru

На заседании фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге 21 июня был выбран уполномоченным по правам русских в ФРГ. Им стал депутат Евгений Шмидт.

В Германии назначили уполномоченного по правам русских
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В современном обществе недопустим экспорт русофобии и разжигание ненависти по национальному признаку или культурной принадлежности. Спасибо фракции АдГ за доверие. В рамках этой деятельности также анонсирую создание НКО против дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан Германии", - приводит слова Шмидта агентство Regnum.

Так, русскоязычные граждане в Германии смогут обращаться уполномоченному в случае дискриминации и нарушения их прав. Кроме того, сообщается, что будет улучшена и усилена поддержка русскоязычных граждан в этой стране, вплоть до оказания юридической помощи.

Также 23 июня была запущена регистрация указанной НКО. Как отмечает агентство, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт известен как принципиальный политик, который отстаивает права русских немцев и русскоговорящих жителей Германии.

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