Названо число оставшихся без российского газа стран ЕС

На сегодняшний день полностью или частично от российского газа отключены 12 из 27 стран Евросоюза . Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА «Новости».

Ранее первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс заявлял, что 12 стран ЕС столкнулись с сокращением объема поставок топлива из РФ. В частности, десять государств распространили предупреждение в рамках системы безопасности газовых поставок. По мнению Тиммерманса, риск перебоев поставок топлива сегодня в ЕС реальный.