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23 минуты назад

Глава Еврокомиссии назвала число отключившихся от газа из РФ стран ЕС

Елена Прошина

На сегодняшний день полностью или частично от российского газа отключены 12 из 27 стран Евросоюза. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит РИА «Новости».

Названо число оставшихся без российского газа стран ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс заявлял, что 12 стран ЕС столкнулись с сокращением объема поставок топлива из РФ. В частности, десять государств распространили предупреждение в рамках системы безопасности газовых поставок. По мнению Тиммерманса, риск перебоев поставок топлива сегодня в ЕС реальный.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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