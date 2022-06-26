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1 час назад

Отмена права на аборты в США может затронуть до 40 млн женщин

ТАССиещё 33

Порядка 40 млн женщин в США могут оказаться в зоне риска из-за отмены Верховным судом страны федеральных гарантий прав на аборты, указывают подсчеты американского института Гаттмахера.

Отмена права на аборты в США может затронуть до 40 млн женщин
Фото: ReutersReuters

По его данным, в перспективе запрет на прерывание беременности может быть установлен в 26 штатах, где проживают 58% американок детородного возраста. По оценкам экспертов, 23 из 26 штатов, определенно, введут запрет на аборты, под вопросом остаются лишь Небраска, Индиана и Монтана.

В пятницу Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить законы об абортах. Против этого традиционно выступают демократы. Как подсчитала газета The New York Times, после вердикта суда запрет на аборты вступил в силу уже в восьми штатах. Президент Джо Байден осудил решение Верховного суда и призвал членов Конгресса США принять федеральный закон, гарантирующий женщинам право на аборты.

В мире,Джозеф Байден,Конгресс США,
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