Евросоюз отказался вернуться к нормальным отношениям с Путиным

Евросоюз уже не сможет нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным . Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным, — передает слова главы ЕК РИА Новости .

До этого Путин назвал введенные странами Запада антироссийские санкции «безумными и бездушными» . Также он назвал причину нынешней русофобии. По его словам, она вызвана попытками изолировать и «отменить» Россию как самостоятельное государство в отношении Запада.

При этом американский президент Джо Байден заявил, что США и ЕС понимали, что введение санкций в отношении России не могло не пройти без последствий для энергетического рынка. Он подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти. Именно поэтому антироссийские санкции не могли не повлечь за собой подорожания топлива.