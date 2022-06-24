В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
18 минут назад

Глава ЕК: Евросоюз не вернется к нормальным отношениям с Путиным

Вечерняя Москваиещё 6

Евросоюз уже не сможет нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз отказался вернуться к нормальным отношениям с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику, все глубже и глубже с течением времени. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным, — передает слова главы ЕК РИА Новости.

До этого Путин назвал введенные странами Запада антироссийские санкции «безумными и бездушными». Также он назвал причину нынешней русофобии. По его словам, она вызвана попытками изолировать и «отменить» Россию как самостоятельное государство в отношении Запада.

При этом американский президент Джо Байден заявил, что США и ЕС понимали, что введение санкций в отношении России не могло не пройти без последствий для энергетического рынка. Он подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти. Именно поэтому антироссийские санкции не могли не повлечь за собой подорожания топлива.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители