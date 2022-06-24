Британский наемник попросил прощения у жителей Донбасса

«Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они [украинские войска] били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», — сказал Аслин в видеообращении.