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1 час назад

Приговоренный в ДНР к казни британский наемник Аслин попросил прощения у жителей Донбасса

Газета.Ru

Британский наемник Эйден Аслин, приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике, попросил прощения у жителей Донбасса и России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Британский наемник попросил прощения у жителей Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Весь вчерашний день я провел на полу, потому что по нам била артиллерия. А я нахожусь в центре Донецка. Тут нет военных объектов. Они [украинские войска] били по тюрьме. Били настолько близко, что я чувствовал взрывную волну и слышал, как снаружи сыпались осколки», — сказал Аслин в видеообращении.

Также он добавил, что западные СМИ замалчивают обстрелы Донбасса, о которых «парни из ДНР твердят уже восемь лет».

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Аслин отметил, что все, за что он сражался, оказалось ложью, а его обманывали.

Ранее подданный Великобритании Эйден Аслин, который за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ был приговорен в ДНР к смертной казни, пообщался со своими родственниками и сообщил о скором исполнении приговора.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины. В ходе заседания они частично признали вину.

В мире,Армия,Шон Пиннер,
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