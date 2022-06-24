Обозреватель Der Freitag Лутц Херден заявил, что вступление Украины в ЕС сместит «ядро Европы» с запада на восток.

По его мнению, наделение Украины статусом кандидата на присоединение к Евросоюзу ни к чему не обязывает организацию. Опираясь на опыт Турции, которая стала кандидатом в 1999 году, можно утверждать, что Украина не войдет в ЕС к 2044 году. Однако предоставление статуса кандидата стране, ведущей боевые действия, подрывает доверие к ЕС, ранее подобных прецедентов не было.

Также с потерей приоритета на вступление в Евросоюз придется смириться государствам Западных Балкан, которые более десяти лет находятся в ожидании.

Херден считает, что из-за боевых действий на территории Украины «ядро Европы» начало смещаться с Запада на Восток. Литва, Латвия, Эстония и Польша теперь во многом определяют отношение к украинскому кризису в Европе, а западным странам, таким как Германия и Франция, наоборот, приходится проявлять максимальную осторожность.

Автор статьи также отметил, что Польша стала выступать в качестве старосты восточноевропейского филиала ЕС», который потенциально может стать настоящим блоком, если Украина все-таки войдет в союз». В результате такой блок внутри ЕС не позволит принять ни одну инициативу без его одобрения.

«Расширение Евросоюза на Восток оказалось тем, чем оно было всегда, — путем к «самодемонтажу»», — добавил Херден.