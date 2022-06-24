В Харьковском вузе ликвидировали кафедры русского языка и литературы

В Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и истории русской литературы. Об этом сообщила пресс-секретарь учебного заведения Лилия Змий, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, на базе ликвидированных подразделений с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана кафедра славянской филологии. В пресс-службе вуза также пояснили, что подобная реорганизация внутри филологического факультета была проведена для «оптимизации учебного процесса».