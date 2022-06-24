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40 минут назад

В университете Харькова ликвидировали кафедры русского языка и литературы

Lenta.ru

В Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина ликвидировали кафедры русского языка и истории русской литературы. Об этом сообщила пресс-секретарь учебного заведения Лилия Змий, передает РИА Новости.

В Харьковском вузе ликвидировали кафедры русского языка и литературы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, на базе ликвидированных подразделений с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана кафедра славянской филологии. В пресс-службе вуза также пояснили, что подобная реорганизация внутри филологического факультета была проведена для «оптимизации учебного процесса».

Ранее сообщалось, что с августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Отмечается, что власти региона уже изъяли соответствующие учебники из образовательных учреждений, а из учебной программы убрали всех российских писателей, которых решили заменить авторами из других стран.

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