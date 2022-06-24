Мать погибшего в Херсоне чиновника рассказала о попытке спасти сына

«Я поднялась, зашла в квартиру, и буквально через минуты полторы-две я услышала вот эти вот, не знаю как назвать это, звуки страшные. Я сразу полетела вниз, без мобилки, без всего. Машина горела, сын сидел на переднем сиденье. Я первая подошла, по возможности стала его тянуть, вытаскивать из машины, бить руками по огню», — рассказала женщина.