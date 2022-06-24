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29 минут назад

На Тайване зафиксировали первый случай заболевания оспой обезьян среди людей

ТАССиещё 1

Тайваньские медики выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Об этом в пятницу сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний Тайваня.

На Тайване выявили первый случай заражения человека оспой обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вирус выявили у 20-летнего студента, который обучался с января по июнь в Германии. Он вернулся на Тайвань 16 июня. 20 июня у него появились такие симптомы, как лихорадка, боль в горле, мышечная боль и сыпь, после чего он обратился к врачам.

Медики установили людей, с которыми заразившийся близко контактировал после прибытия. Все они находятся под наблюдением врачей.

С середины мая медики выявили более 3,5 тыс. заболевших оспой обезьян примерно в 50 странах мира.

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