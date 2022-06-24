На Тайване выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Тайваньские медики выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Об этом в пятницу сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний Тайваня.

Вирус выявили у 20-летнего студента, который обучался с января по июнь в Германии. Он вернулся на Тайвань 16 июня. 20 июня у него появились такие симптомы, как лихорадка, боль в горле, мышечная боль и сыпь, после чего он обратился к врачам.