В офисе Зеленского решили судьбу главы СБУ

«С начала года это на моей памяти четвертое «увольнение». Баканов занимает, я это называю, «острую должность». Число желающих его отставки больше, чем число журналистов, готовых об этом написать. Иван Геннадьевич при должности и пока никуда уходить не собирается», – сказал собеседник издания, передает ТАСС.