Украинский суд запретил партию "Русь Единая"

Суд во Львове вынес решение о запрете деятельности политической партии «Русь Единая». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на решение суда.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что средства и другие активы этой партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований будут приватизированы государством.

Ранее украинский суд запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», «Партии Шария» и партии «Наши».