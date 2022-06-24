Украинский суд запретил партию "Русь Единая"

Суд во Львове вынес решение о запрете деятельности политической партии «Русь Единая». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что средства и другие активы этой партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований будут приватизированы государством.
Ранее украинский суд запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», «Партии Шария» и партии «Наши».
В марте Совет национальной безопасности и обороны Украины на время военного положения остановил работу ряда оппозиционных партий. В списке — «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо».