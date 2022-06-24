Блинкен анонсировал обсуждение конфликта на Украине на саммите G7

«Последствия российской агрессии против Украины будут обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет», — сказал он после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.