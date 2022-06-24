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50 минут назад

Блинкен: на саммите G7 обсудят возможность решения ситуации на Украине дипломатическим путем

Газета.Ruиещё 3

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на предстоящем саммите G7 политики поднимут вопрос о возможности дипломатического решения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Блинкен анонсировал обсуждение конфликта на Украине на саммите G7
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Последствия российской агрессии против Украины будут обсуждаться в следующие дни, в частности, вопрос о том, возможен ли поиск дипломатического решения, а также подготовка к ситуации, если такой возможности не будет», — сказал он после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Ранее представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что лидеры стран G7 (в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обсудят на саммите новые меры по изоляции России от мировой экономики.

До этого лидеры стран G7 сообщали о намерении «не допустить победы» России на Украине.

Саммит G7 состоится 26–28 июня в Германии в замке Эльмау в Баварии.

В мире,Энтони Блинкен,Джон Кирби,
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