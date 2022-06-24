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36 минут назад

Некоторые европейские страны отказались выдавать России преступников

Парламентская газетаиещё 1

Некоторые европейские страны готовы отказаться от взаимодействия с Россией в сфере выдачи, правовой помощи и борьбы с преступностью. Об этом заявил Генпрокурор РФ Игорь Краснов на 32-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников Содружества Независимых Государств (КСГП) в Минске.

Европейские страны отказались выдавать России преступников
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что Германия, Великобритания, Италия, Литва, Польша, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония отказались по политическим мотивам в выдаче в Россию лиц, обвиняемых в том числе в совершении особо тяжких преступлений.

«Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами», — заявил Краснов.

Также он выразил обеспокоенность угрозами, создаваемыми ситуацией на Украине, для всех стран СНГ. Среди них он отметил незаконную миграцию, терроризм, диверсии, возможность перемещения в государства СНГ оружия и наркотиков с территории Украины, которые, по утверждению Краснова, находятся там «фактически в бесконтрольном обороте».

Ранее Краснов заявил, что все действия, которые проводят российские следователи в ДНР и ЛНР, на Украине, являются законными. Он напомнил, что в законодательстве РФ предусмотрена возможность привлечения к уголовной ответственности любых лиц, которые совершили преступления не на территории РФ, но их действия криминальные, направлены против интересов России либо ее граждан.

В мире,Игорь Краснов,КС генпрокуроров государств СНГ,
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