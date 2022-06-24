В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
38 минут назад

На Украине готовят "белый список" российских артистов

Газета.Ruиещё 2

На Украине планируют создать "белый список" российских исполнителей, которые выступили против спецоперации России на Украине. Об этом написано в Telegram-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко со ссылкой на замминистра культуры Тараса Шевченко.

На Украине готовят "белый список" российских артистов
Фото: Olivier Matthys/APOlivier Matthys/AP

В сообщении не уточняется, когда будет опубликован список. Другие подробности также неизвестны.

19 июня Верховная рада запретила российскую музыку в украинских медиа в общественном пространстве. Так, запрещено публичное исполнение российских песен, демонстрация клипов, а также гастроли музыкантов из России. При этом под запрет не попали музыканты, которые на данный момент являются украинскими гражданами, или исполнители, осудившие военные действия на Украине.

Ранее Украина исключила Максима Галкина из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности.

В мире,Антон Геращенко,Максим Галкин,Тарас Шевченко,Верховная Рада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители