На Украине готовят "белый список" российских артистов

На Украине планируют создать "белый список" российских исполнителей, которые выступили против спецоперации России на Украине. Об этом написано в Telegram-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко со ссылкой на замминистра культуры Тараса Шевченко.

Фото: Olivier Matthys/AP Olivier Matthys/AP

В сообщении не уточняется, когда будет опубликован список. Другие подробности также неизвестны.

19 июня Верховная рада запретила российскую музыку в украинских медиа в общественном пространстве. Так, запрещено публичное исполнение российских песен, демонстрация клипов, а также гастроли музыкантов из России. При этом под запрет не попали музыканты, которые на данный момент являются украинскими гражданами, или исполнители, осудившие военные действия на Украине.