На Украине готовят "белый список" российских артистов

На Украине планируют создать "белый список" российских исполнителей, которые выступили против спецоперации России на Украине. Об этом написано в Telegram-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко со ссылкой на замминистра культуры Тараса Шевченко.
В сообщении не уточняется, когда будет опубликован список. Другие подробности также неизвестны.
19 июня Верховная рада запретила российскую музыку в украинских медиа в общественном пространстве. Так, запрещено публичное исполнение российских песен, демонстрация клипов, а также гастроли музыкантов из России. При этом под запрет не попали музыканты, которые на данный момент являются украинскими гражданами, или исполнители, осудившие военные действия на Украине.
Ранее Украина исключила Максима Галкина из перечня лиц, угрожающих нацбезопасности.