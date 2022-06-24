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1 час назад

Посетители зоопарка сняли на видео курящего сигарету орангутана

Александр Кузьмин

Посетители Сайгонского зоопарка во вьетнамском городе Хошимин заметили курящего* сигарету орангутана. На инцидент с обитателем зоосада обращает внимание издание Daily Mail. По версии сотрудников зоопарка, он подобрал выброшенный кем-то окурок.

На опубликованных кадрах видно, как примат сидит на полу в вольере, а между пальцами передней лапы у него зажата зажженная сигарета. На глазах у людей животное несколько раз затягивается, а затем тушит ее. Происходящее сильно веселит зрителей, и они начинают громко смеяться над обезьяной-курильщицей.

*Министерство здравоохранения Российской Федерации предупреждает: курение вредит вашему здоровью.

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