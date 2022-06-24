На опубликованных кадрах видно, как примат сидит на полу в вольере, а между пальцами передней лапы у него зажата зажженная сигарета. На глазах у людей животное несколько раз затягивается, а затем тушит ее. Происходящее сильно веселит зрителей, и они начинают громко смеяться над обезьяной-курильщицей.