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12 минут назад

Премьер Грузии отказался уходить в отставку после неполучения статуса кандидата в ЕС

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «абсурдом» предположения о том, что он должен уйти в отставку после неполучения его страной статуса кандидидата на членство в Евросоюзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Премьер Грузии отказался уходить в отставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На брифинге в пятницу он сказал, что продолжит работать, а правительство «мобилизовано в сжатые сроки выполнить все условия ЕС (их – 12) для получения статуса страны-кандидата на членство», что уже предоставлено Украине и Молдаве.

Он назвал «историческим» решение ЕС предоставить Грузии пока «европейскую перспективу».

«Европа открыла для Грузии двери навсегда. Наше будущее – в ЕС», – сказал Ираклий Гарибашвили.

При этом он призвал оппозицию к конструктивному диалогу для снижения политической поляризации, что является главным условием ЕС.

Правительство Грузии готово работать с оппозицией в «нормальной, здоровой обстановке», отметил премьер-министр Грузии.

В мире,Ираклий Гарибашвили,ЕС,
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