Джонсон: «Путин хочет сделать "новый Грозный" в городах Украины»

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не воспринимает мирные переговоры с украинскими властями всерьез. Как сообщает Guardian, об этом он сказал на саммите стран Содружества наций.
«Путин хочет удвоить ставку и сделать "новый Грозный" в больших городах Украины», — заявил Джонсон.
Политик добавил, что, по его мнению, это «трагическая ошибка», однако «это то, что Путин, кажется, делает в этот момент».
Напомним, ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что президента Украины Владимира Зеленского могут вынудить заключить «паршивое» мирное соглашение, и намерен добиться увеличения военной поддержки Киева. В частности, в Лондоне боятся, что уставшие от кризиса союзники по G7 и НАТО уже готовы подтолкнуть Киев к заключению мирного договора.