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1 час назад

Джонсон: «Путин хочет сделать "новый Грозный" в городах Украины»

Елена Прошина

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не воспринимает мирные переговоры с украинскими властями всерьез. Как сообщает Guardian, об этом он сказал на саммите стран Содружества наций.

Джонсон: «Путин хочет сделать "новый Грозный" в городах Украины»
Фото: ТАССТАСС

«Путин хочет удвоить ставку и сделать "новый Грозный" в больших городах Украины», — заявил Джонсон.

Политик добавил, что, по его мнению, это «трагическая ошибка», однако «это то, что Путин, кажется, делает в этот момент».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что президента Украины Владимира Зеленского могут вынудить заключить «паршивое» мирное соглашение, и намерен добиться увеличения военной поддержки Киева. В частности, в Лондоне боятся, что уставшие от кризиса союзники по G7 и НАТО уже готовы подтолкнуть Киев к заключению мирного договора.

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