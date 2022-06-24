Джонсон: «Путин хочет сделать "новый Грозный" в городах Украины»

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин не воспринимает мирные переговоры с украинскими властями всерьез. Как сообщает Guardian, об этом он сказал на саммите стран Содружества наций.

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«Путин хочет удвоить ставку и сделать "новый Грозный" в больших городах Украины», — заявил Джонсон.

Политик добавил, что, по его мнению, это «трагическая ошибка», однако «это то, что Путин, кажется, делает в этот момент».