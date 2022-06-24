Сотни мигрантов атаковали испанскую границу

Более 400 мигрантов штурмовали забор на границе между Марокко и Испанией в районе Мелильи. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

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Рано утром в пятницу большая группа мигрантов подошла к забору. Как отметили в испанском подразделении командования Гражданской гвардии, люди были агрессивно настроены и хорошо организованы. Через два часа мигранты выломали дверь на пограничном КПП и проникли на территорию Мелильи. Они были вооружены палками и крюками. Сколько точно человек проникло на территорию Мелильи пока неизвестно.