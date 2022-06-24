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1 час назад

Сотни мигрантов атаковали испанскую границу

Елена Прошина

Более 400 мигрантов штурмовали забор на границе между Марокко и Испанией в районе Мелильи. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Сотни мигрантов атаковали испанскую границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рано утром в пятницу большая группа мигрантов подошла к забору. Как отметили в испанском подразделении командования Гражданской гвардии, люди были агрессивно настроены и хорошо организованы. Через два часа мигранты выломали дверь на пограничном КПП и проникли на территорию Мелильи. Они были вооружены палками и крюками. Сколько точно человек проникло на территорию Мелильи пока неизвестно.

Это уже не первый раз, когда африканские мигранты большими группами проникают на территорию Мелильи. За 2021 год 42 тысячи нелегалов таким образом перебрались в Испанию, из них 40 тысяч по морю. В районе испанских анклавов на севере Африки - Мелильи и Сеуты - границу пересекли около 1,9 тысячи человек.

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