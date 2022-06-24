Обзор иноСМИ: секретный план Италии и угрозы удара по посольству США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Москва продолжает сокращать поставки газа в Европу. После первоначального падения поставок на 35 процентов Италия получила половину из запрошенных 63 миллинов кубометров и начала разрабатывать «секретный план» на случай дефицита газа, пишет Nicola Porro.
В частности, план предусматривает прекращение уличного освещения с четырех до шести утра. Портал отмечает, что это не станет большой проблемой для домохозяйств, но может ударить по промышленному сектору: «Что делать текстильным и сталелитейным заводам, часть которых работает круглосуточно?».
Французская правая газета Le Figaro задала французам вопрос, одобряют ли они предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Около 53 процентов опрошенных ответили отрицательно, более 46 процентов - утвердительно.
Пользователь под ником BERNARD SORET 1 написал в комментариях к опросу, что «и без того страдающие европейские народы теперь должны будут платить за восстановление [Украины] ради прибыли американских компаний». Salluste10 отметил, что опросы не имеют смысла - даже когда большинство французов не согласно, «государство, как паровой каток, продолжает путь, который оно же и определило». Он назвал единственным демократическим путем решения подобных вопросов проведение референдума.
Китайская газета «Хуаньцю шибао» рассказала, чем Калининград так важен для России и почему блокировка калининградского транзита Литвой вызвала столь острую реакцию.
Калининград - изолированный портовый город, расположенный на восточном побережье Балтийского моря, с основной частью России его связывают два пути: железнодорожный через Белоруссию и Литву и морской, берущий начало в Санкт-Петербурге.
Калининград - единственный не замерзающий круглый год порт России в Балтийском море, поэтому он является важной базой для российского военно-морского флота. Его стратегическое расположение позволяет российским кораблям пересекать Северный Ледовитый океан, не заходя в Северную Европу. В то же время расположение Калининграда означает, что корабли ВМФ России могут быть размещены «в тылу» НАТО.
Президент США Джо Байден случайно показал свою шпаргалку на встрече с членами кабинета министров в Белом доме, сообщает Fox News. На фото, попавших в СМИ, хорошо виден текст шпаргалки: «ВЫ входите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками. ВЫ садитесь на СВОЁ место».
Также в шпаргалке было указано, что Байден должен дать краткие комментарии, поблагодарить участников встречи и покинуть зал. Представитель Белого дома сообщил Fox News, что это стандартный формат шпаргалки, используемый политиками и чиновниками на публичных мероприятиях.
США согласовали предоставление Украине первой партии высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS - именно о них так просили украинские военные, пишет FOX News. Эти системы потенциально способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров
На фоне этого глава комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что передача HIMARS Украине «демонстрирует постепенное движение США к третьей мировой войне». Он подчеркнул, что Россия должна ответить жестко и сделать своей целью «главный центр принятия решений» - американское посольство. Офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила, что Москва не станет открыто нападать на посольство США в Киеве, но может «инсценировать ошибку».