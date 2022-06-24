Обзор иноСМИ: секретный план Италии и угрозы удара по посольству США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«В темноте по два часа в день»: секретный план Италии без газа

Москва продолжает сокращать поставки газа в Европу. После первоначального падения поставок на 35 процентов Италия получила половину из запрошенных 63 миллинов кубометров и начала разрабатывать «секретный план» на случай дефицита газа, пишет Nicola Porro.

В частности, план предусматривает прекращение уличного освещения с четырех до шести утра. Портал отмечает, что это не станет большой проблемой для домохозяйств, но может ударить по промышленному сектору: «Что делать текстильным и сталелитейным заводам, часть которых работает круглосуточно?».

Опрос: одобряют ли французы кандидатство Украины в ЕС

Французская правая газета Le Figaro задала французам вопрос, одобряют ли они предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Около 53 процентов опрошенных ответили отрицательно, более 46 процентов - утвердительно.

Пользователь под ником BERNARD SORET 1 написал в комментариях к опросу, что «и без того страдающие европейские народы теперь должны будут платить за восстановление [Украины] ради прибыли американских компаний». Salluste10 отметил, что опросы не имеют смысла - даже когда большинство французов не согласно, «государство, как паровой каток, продолжает путь, который оно же и определило». Он назвал единственным демократическим путем решения подобных вопросов проведение референдума.

«Почему Калининград так важен для России»

Китайская газета «Хуаньцю шибао» рассказала, чем Калининград так важен для России и почему блокировка калининградского транзита Литвой вызвала столь острую реакцию.

Калининград - изолированный портовый город, расположенный на восточном побережье Балтийского моря, с основной частью России его связывают два пути: железнодорожный через Белоруссию и Литву и морской, берущий начало в Санкт-Петербурге.

Калининград - единственный не замерзающий круглый год порт России в Балтийском море, поэтому он является важной базой для российского военно-морского флота. Его стратегическое расположение позволяет российским кораблям пересекать Северный Ледовитый океан, не заходя в Северную Европу. В то же время расположение Калининграда означает, что корабли ВМФ России могут быть размещены «в тылу» НАТО.

Шпаргалка Байдена

Президент США Джо Байден случайно показал свою шпаргалку на встрече с членами кабинета министров в Белом доме, сообщает Fox News. На фото, попавших в СМИ, хорошо виден текст шпаргалки: «ВЫ входите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками. ВЫ садитесь на СВОЁ место».

Также в шпаргалке было указано, что Байден должен дать краткие комментарии, поблагодарить участников встречи и покинуть зал. Представитель Белого дома сообщил Fox News, что это стандартный формат шпаргалки, используемый политиками и чиновниками на публичных мероприятиях.

«Украина получает ракеты, в России грозят ударом по посольству США»

США согласовали предоставление Украине первой партии высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS - именно о них так просили украинские военные, пишет FOX News. Эти системы потенциально способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров