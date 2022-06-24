Санду объяснила запрет на трансляцию российских передач

Президент Молдавии Майя Санду объяснила запрет новостных программ из России необходимостью объективного информирования населения. Так она прокомментировала в пятницу журналистам критику этого решения со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова .

"Этот закон - суверенное решение парламента, президента, нашей страны. Этот закон был необходим для борьбы с дезинформацией. Это делается для того, чтобы обеспечить объективное информационное пространство, чтобы наши граждане могли анализировать вещи, исходя из объективной информации", - сказала Санду.

В июне этого года Молдавия вернулась к запрету на ретрансляцию информационных и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в том числе из России. Кроме того, был заблокирован новостной сайт "Sputnik Молдова" и ряд других ресурсов. А генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении ряда лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине.