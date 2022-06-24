Во Франции оценили перспективы вступления Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз ( ЕС ) начнутся только после завершения военного конфликта с Россией . Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, оценивая перспективы членства Киева в объединении. Его слова прозвучали в эфире телеканала France 2, передает ТАСС .

«Но это не значит, что все произойдет в одночасье. Чтобы не создавалось иллюзий завтра, следует сразу сказать, что это процедура, которая начнется, возможно, через несколько месяцев, которая будет долгой и требовательной», — добавил он.

«Надеюсь, что мир восстановится как можно скорее, но их экономика разрушена и на ее восстановление потребуется время. Ни для украинцев, ни для европейцев не было бы разумным считать, что можно ускорить процесс. Спешки не будет», — заключил Клеман Бон.