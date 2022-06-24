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20 минут назад

Во Франции оценили перспективы вступления Украины в ЕС

Lenta.ru

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) начнутся только после завершения военного конфликта с Россией. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, оценивая перспективы членства Киева в объединении. Его слова прозвучали в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

Во Франции оценили перспективы вступления Украины в ЕС
Фото: ТАССТАСС

Дипломат заявил, что Евросовет принял «историческое и символическое решение», предоставив Украине статус кандидата на членство в ЕС.

«Но это не значит, что все произойдет в одночасье. Чтобы не создавалось иллюзий завтра, следует сразу сказать, что это процедура, которая начнется, возможно, через несколько месяцев, которая будет долгой и требовательной», — добавил он.

«Надеюсь, что мир восстановится как можно скорее, но их экономика разрушена и на ее восстановление потребуется время. Ни для украинцев, ни для европейцев не было бы разумным считать, что можно ускорить процесс. Спешки не будет», — заключил Клеман Бон.

В мире,Европейский совет,ЕС,
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