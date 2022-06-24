«У вас бардак, ребята»: премьер Албании раскритиковал ЕС

Албанский премьер-министр Эди Рама заявил, что Брюссель из-за «бессилия» не сдержал обещаний принять в ЕС Албанию и Северную Македонию. Об этом сообщает Euronews.

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В преддверии саммита ЕС 23 июня, на котором Молдавии и Украине предоставили статус кандидатов в члены ЕС, Рама раскритиковал лидеров Евросоюза.

В июне 2014 года Албания получила кандидатский статус в ЕС, у Северной Македонии этот статус с 2005 года.

В марте 2020 года лидеры ЕС утвердили старт переговоров с этими странами по вступлению в блок, но процесс так и не был запущен - его блокирует Болгария.

«У вас бардак, ребята, большой бардак, вы - позор, и я думаю, что это позор, когда страна НАТО держит в заложниках две другие страны НАТО. <…> Неприятно видеть, как 26 остальных государств замерли в пугающем бессилии», - сказал Рама.

Он приветствовал Украину среди кандидатов в члены ЕС, но выразил надежду, что «у украинского народа не будет особых иллюзий по этому поводу».