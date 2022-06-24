Житель Китая отбился от экскаватора фейерверками, защищая свое жилище. Именно так он решил оспорить решение властей о сносе дома. Снятое очевидцами инцидента видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как находящийся на крыше постройки мужчина выстреливает пиротехническими изделиями в сторону машины, которая прибыла, чтобы снести его дом. За происходящим наблюдает несколько человек. В какой-то момент строительная техника не выдерживает атаки и падает на землю, опрокинувшись на бок.