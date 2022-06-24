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26 минут назад

В Молдавии объяснили поддержку санкций против России статусом кандидата в ЕС

Деловая газета "Взгляд"

Молдавия является кандидатом на вступление в Европейский союз, потому она должна поддерживать антироссийские санкции, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

В Молдавии объяснили поддержку санкций против России
Фото: ТАССТАСС

«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся (к санкциям против России – ред.), они предназначены для того, чтобы остановить военные действия, прекратить убийство людей и сесть за стол переговоров», – сказал Гросу в эфире Moldova 1, передает РИА «Новости».

Политик добавил, что молдавская сторона хочет добиться решения вопроса дипломатическими методами. При этом Кишинев намерен выстраивать хорошие отношения с Москвой и торговать с ней, но только на условиях взаимного уважения.

В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

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