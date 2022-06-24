В Молдавии объяснили поддержку санкций против России

«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся (к санкциям против России – ред.), они предназначены для того, чтобы остановить военные действия, прекратить убийство людей и сесть за стол переговоров», – сказал Гросу в эфире Moldova 1, передает РИА «Новости».