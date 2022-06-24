«Нужны десятилетия»: западные СМИ о членстве Украины в ЕС

Украина и Молдавия 24 июня официально получили статус кандидатов в члены Евросоюза. Как пишет The Guardian, лидеры ЕС лишь недавно изменили свое мнение по статусу для Украины, но процесс все еще может пойти вспять.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

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Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

Как отмечает The Guardian, когда Зеленский подал свою заявку, во многих странах Западной Европы к ней отнеслись скептически. Высокопоставленные чиновники сообщили газете о десяти государствах-членах, которые выступали против кандидатского статуса для Украины, но «настроения изменились, поскольку лидеры опасались оказаться не на той стороне истории».

The Guardian отметила, что в ЕС одобрили это решение, зная, что переговоры о членстве займут много лет. Кроме того, процесс может пойти вспять, если украинскому правительству не удастся провести реформы и привести свою экономику в соответствие со стандартами ЕС.

В черновике выводов саммита ЕС, с которым ознакомилась газета, говорится, что прогресс страны-кандидата будет зависеть от «ее собственных достижений», а также от «способности ЕС принять новых членов».

Европейский корреспондент Financial Times Генри Фой отметил, что предоставление статуса - «начало очень долгого, очень трудного бюрократического процесса», в ходе которого Украина должна будет провести множество реформ: от реформы судебной системы до обеспечения верховенства закона и борьбы коррупции, а также реформ торговой и иммиграционной политики.

«Только когда они прыгнут через все эти обручи, ЕС примет решение. Это может произойти через десятилетия, и я не преувеличиваю», - подчеркнул Фой.

Он отметил, что последней присоединившейся к ЕС стране - Хорватии - потребовалось девять лет, чтобы пройти путь от статуса кандидата до полноправного члена в 2013 году.

«Так что это большой шаг, но это, безусловно, только первый шаг. <…> С точки зрения краткосрочной перспективы для Украины это ничего не меняет, но, безусловно, поднимает моральный дух», - заключил Фой.

Reuters отмечает, что Украине может потребоваться более десяти лет, чтобы присоединиться к блоку, но официальный статус кандидата «является символом намерения ЕС проникнуть вглубь бывшего Советского Союза».

Агентство отмечает, что на историческом саммите ЕС, где Украина получила свой статус, также присутствовали лидеры других-стран кандидатов.