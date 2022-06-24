«Нужны десятилетия»: западные СМИ о членстве Украины в ЕС

Украина и Молдавия 24 июня официально получили статус кандидатов в члены Евросоюза. Как пишет The Guardian, лидеры ЕС лишь недавно изменили свое мнение по статусу для Украины, но процесс все еще может пойти вспять.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.
Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.
Как отмечает The Guardian, когда Зеленский подал свою заявку, во многих странах Западной Европы к ней отнеслись скептически. Высокопоставленные чиновники сообщили газете о десяти государствах-членах, которые выступали против кандидатского статуса для Украины, но «настроения изменились, поскольку лидеры опасались оказаться не на той стороне истории».
The Guardian отметила, что в ЕС одобрили это решение, зная, что переговоры о членстве займут много лет. Кроме того, процесс может пойти вспять, если украинскому правительству не удастся провести реформы и привести свою экономику в соответствие со стандартами ЕС.
В черновике выводов саммита ЕС, с которым ознакомилась газета, говорится, что прогресс страны-кандидата будет зависеть от «ее собственных достижений», а также от «способности ЕС принять новых членов».
Европейский корреспондент Financial Times Генри Фой отметил, что предоставление статуса - «начало очень долгого, очень трудного бюрократического процесса», в ходе которого Украина должна будет провести множество реформ: от реформы судебной системы до обеспечения верховенства закона и борьбы коррупции, а также реформ торговой и иммиграционной политики.
«Только когда они прыгнут через все эти обручи, ЕС примет решение. Это может произойти через десятилетия, и я не преувеличиваю», - подчеркнул Фой.
Он отметил, что последней присоединившейся к ЕС стране - Хорватии - потребовалось девять лет, чтобы пройти путь от статуса кандидата до полноправного члена в 2013 году.
«Так что это большой шаг, но это, безусловно, только первый шаг. <…> С точки зрения краткосрочной перспективы для Украины это ничего не меняет, но, безусловно, поднимает моральный дух», - заключил Фой.
Reuters отмечает, что Украине может потребоваться более десяти лет, чтобы присоединиться к блоку, но официальный статус кандидата «является символом намерения ЕС проникнуть вглубь бывшего Советского Союза».
Агентство отмечает, что на историческом саммите ЕС, где Украина получила свой статус, также присутствовали лидеры других-стран кандидатов.
«Добро пожаловать, Украина, предоставление статуса кандидата - это хорошо, но я надеюсь, что у украинского народа не будет особых иллюзий по этому поводу», - заявил премьер-министр Албании Эди Рама.