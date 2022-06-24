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38 минут назад

На Украине допустили обсуждение границ страны с Москвой

Lenta.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Киев может обсудить с Москвой границы страны по состоянию «до 24 февраля». Об этом сообщает ТАСС.

На Украине допустили обсуждение границ страны с Москвой
Фото: ТАССТАСС

«С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с РФ], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Украина обсуждать границы «до 24 февраля».

При этом Кулеба подчеркнул, что республика будет продолжать защищать целостность и суверенитет своей территории.

По мнению главы МИД, «путь достижения мира» должны обсуждать главы двух государств. Он также подтвердил намерение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Кулеба признал, что Россия превосходит Украину в силе, а поэтому оружия, поставляемого Западом, «недостаточно даже для стабилизации фронта в Донбассе».

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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