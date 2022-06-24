Кулеба допустил обсуждение с Россией границ Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что установление границ страны по состоянию "до 24 февраля" может обсуждаться и подтвердил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимиром Путиным остается в силе.
"С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с РФ], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога", - сказал Кулеба в пятницу в интервью газете La Repubblica, отвечая на вопрос о том, готова ли украинская сторона обсуждать "границы до 24 февраля, отказавшись от возвращения к состоянию 1991 года".
По словам Кулебы, "путь достижения мира" должны обсуждать лидеры Украины и России. На вопрос, остается ли в силе предложение встречи между Путиным и Зеленским, министр ответил утвердительно:
"Конечно. Все в силе". При этом он добавил, что Украина продолжит защищать целостность своей суверенной территории. Он также признал, что Россия превосходит по силе, поэтому поставляемого Западом оружия "недостаточно даже для стабилизации фронта в Донбассе". "Россия сильнее", - констатировал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.