Кулеба допустил обсуждение с Россией границ Украины

"С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с РФ], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога", - сказал Кулеба в пятницу в интервью газете La Repubblica, отвечая на вопрос о том, готова ли украинская сторона обсуждать "границы до 24 февраля, отказавшись от возвращения к состоянию 1991 года".