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4 минуты назад

В США объявили о новой военной помощи Украине

Мария Иванова

Президент США Джо Байден разрешил Пентагону выделить до $450 млн на «удовлетворение критических потребностей Украины в оружии». Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.

В США объявили о новой военной помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В состав нового пакета военной помощи вошли четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса, 36 тыс. 105-миллиметровых снарядов, 18 тактических машин для буксировки артиллерийских орудий, 1200 гранатометов, 2000 пулеметов, 18 береговых и речных патрульных лодок.

На Украину прибыли ракетные комплексы HIMARS

В Пентагоне заявили, что с 2014 года США выделили Украине оборонную помощь на сумму более $8,7 млрд долларов, 6,1 млрд из них были выделены с 24 февраля 2022-го.

«Соединенные Штаты будут продолжать укреплять обороноспособность Украины и поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Ранее сообщалось, что Штаты согласовали поставки Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, позволяющих уничтожать цели на расстоянии до 300 километров.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Пентагон,
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