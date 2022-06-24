Япония поддержала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Правительство Японии поддерживает решение лидеров Евросоюза дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

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"Таким образом ЕС показал свою солидарность с Украиной, которая столкнулась с российской агрессией, и Молдавией, которая принимает большое количество беженцев. Мы приветствуем это решение", - сказал он. Кихара отметил, что в нынешней ситуации международное сообщество должно "продолжать оказывать поддержу Украине".

В четверг главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав сообщества. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине теперь нужно много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС.