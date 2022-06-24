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45 минут назад

Япония поддержала предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

ТАСС

Правительство Японии поддерживает решение лидеров Евросоюза дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

Япония поддержала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Таким образом ЕС показал свою солидарность с Украиной, которая столкнулась с российской агрессией, и Молдавией, которая принимает большое количество беженцев. Мы приветствуем это решение", - сказал он. Кихара отметил, что в нынешней ситуации международное сообщество должно "продолжать оказывать поддержу Украине".

В четверг главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав сообщества. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине теперь нужно много работать и проводить важные реформы, чтобы продвинуться дальше по пути вступления в ЕС.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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