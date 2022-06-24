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52 минуты назад

В ДНР заявили, что республика на 90% перешла в правовое поле России

ТАСС

Депутаты Народного совета на 90% привели нормативную правовую базу Донецкой Народной Республики в соответствие с российской. Об этом сообщил ТАСС председатель парламента ДНР Владимир Бидевка.

ДНР: Республика на 90% перешла в правовое поле РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я бы хотел отметить переход из правового поля Украины в правовое поле РФ. Был период, 2014-2015 годы, когда мы просто физически не могли резко изменить все законодательство, поэтому что-то оставляли неизменным, что-то внедряли новое. Со временем ориентир на то, как законодательно регулируется та или иная деятельность в России, мы укрепили, именно поэтому у нас во втором созыве львиная часть принимаемых законов о внесении изменений в действующее законодательство. И вот здесь могу сказать, что концептуально наша нормативная правовая база соответствует российской процентов, наверное, на 90", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о законах, принятых Народным советом с 2014 года. "Опять же стоит учитывать, что, например, трудовые отношения у нас пока регулируются украинским Кодексом законов о труде, над трудовым кодексом ДНР еще идет работа", - пояснил Бидевка.

Говоря о гармонизации законов ДНР и РФ, председатель Народного совета заявил, что этот процесс будет проходить масштабнее и проще, когда экономические возможности республики будут соизмеримы с возможностями российских регионов. Приоритетными направлениями гармонизации, по мнению спикера парламента, являются законы, затрагивающие развитие экономики, привлечения инвестиций и стимулирования бизнеса.

В мире,Владимир Бидевка,
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