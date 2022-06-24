ДНР: Республика на 90% перешла в правовое поле РФ

"Я бы хотел отметить переход из правового поля Украины в правовое поле РФ. Был период, 2014-2015 годы, когда мы просто физически не могли резко изменить все законодательство, поэтому что-то оставляли неизменным, что-то внедряли новое. Со временем ориентир на то, как законодательно регулируется та или иная деятельность в России, мы укрепили, именно поэтому у нас во втором созыве львиная часть принимаемых законов о внесении изменений в действующее законодательство. И вот здесь могу сказать, что концептуально наша нормативная правовая база соответствует российской процентов, наверное, на 90", - сказал собеседник агентства.