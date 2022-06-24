Джонсон обратился к НАТО и G7 по поводу Украины

Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал НАТО и страны G7 не допустить установление «плохого мира» на Украине, который подразумевает территориальные уступки со стороны Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

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Премьер-министр Великобритании прокомментировал возможный вариант мирного урегулирования ситуации на Украине в ходе своего визита в руандийскую столицу Кигали. Он обратился к коллегам из НАТО и G7 с посланием.

«Сейчас не время поощрять украинцев соглашаться на плохой мир, на мир, для которого им предлагается отдать куски своей территории в обмен на прекращение огня», — сказал Джонсон и добавил, что подобный вариант развития событий был бы «катастрофой».

Издание напоминает, что саммит G7 состоится в Германии 26-27 июня. Саммит НАТО пройдет в Мадриде несколько дней спустя.