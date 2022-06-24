На Украине назвали роль Турции в решении проблемы c зерном

Турция играет конструктивную роль в решении вопроса экспорта украинского зерна. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Турция играет конструктивную роль в содействии решению [проблемы]", - сказал он на брифинге на тему продовольственной безопасности в Африке, организованном в четверг Госдепартаментом США.
Однако стороны пока не достигли конкретного решения, добавил он. "Но хорошая новость заключается в том, что в принципе у ООН есть план. Сейчас необходимо, чтобы все стороны согласовали каждую деталь этого плана и приступили к его реализации. И Турция, как я уже сказал, играет важную роль в содействии этим переговорам", - отметил Кулеба.
В Москве 21 июня прошли переговоры военных делегаций Турции и России по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. В МИД и Минобороны Турции назвали их положительными и конструктивными, отметив, что консультации решено продолжить. В частности, как сообщается, в ближайшее время в Стамбуле планируется провести встречу, посвященную зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН. В ней, как утверждается, могут принять участие президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш. Однако пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров на данный момент не достигнуты.